mostro di firenze da una ex suora arriva la lista scritta da pacciani con i nomi dei possibili complici video

Un documento inedito, consegnato da Annamaria Mazzari, ex suora conosciuta fino al 2004 come Suor Elisabetta, riaccende i riflettori sul caso del Mostro di Firenze. La Mazzari, che fu assistente spirituale di Pietro Pacciani durante i processi, ha custodito per decenni un foglio dattiloscritto con l’intestazione «Retau 1974» e un elenco di otto nomi. Mostro di Firenze, la lista di Pacciani. Accanto a ogni nome compaiono sigle e cifre compatibili con importi in lire, eccetto quello di un certo “ Duca ”, barrato con una riga. La ex religiosa descrive il documento come «una squadra della morte composta da sette persone con un unico obiettivo», precisando che «Pacciani fu solo un incidente di percorso» e che non avrebbe fatto parte del gruppo pur conoscendone alcuni membri. Secoloditalia.it

