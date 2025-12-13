Mosca | Non tarderanno ritorsioni in Ue
La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato il congelamento degli asset russi in Europa, definendolo un atto di
17.00 La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito "un vero e proprio banale ladrocinio" il congelamento degli asset russi in Europa a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino. Zakharova ha minacciato che "le azioni di ritorsione della Russia non tarderanno ead arrivare". Servizitelevideo.rai.it
Assett russi congelati, l'Italia: "Niente fughe in avanti". Mosca promette ritorsioni contro l'Ue - L'Italia sta sostenendo il Belgio nel dire 'no' al piano dell'Ue per utilizzare in favore dell'Ucraina 210 miliardi di euro di ... iltempo.it
Mosca avverte l’Ue: ritorsioni immediate dopo il congelamento degli asset russi - Le misure di ritorsione della Russia al congelamento dei suoi asset da parte dell’Ue non tarderanno ad arrivare, ha avvertito la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. msn.com
Colloqui serrati al Cremlino tra russi e americani, cominciati quando a Mosca erano ormai le 20, per cercare di mettere un punto alla guerra in Ucraina. Ma la sua posizione Vladimir Putin l’ha fatta capire chiaramente prima di ricevere Steve Witkoff e Jared Kus - facebook.com facebook