Mosca | Non tarderanno ritorsioni in Ue

17.00 La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito "un vero e proprio banale ladrocinio" il congelamento degli asset russi in Europa a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino. Zakharova ha minacciato che "le azioni di ritorsione della Russia non tarderanno ead arrivare". Servizitelevideo.rai.it

