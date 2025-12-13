Mosca | Non tarderanno ritorsioni in Ue

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato il congelamento degli asset russi in Europa, definendolo un atto di

17.00 La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito "un vero e proprio banale ladrocinio" il congelamento degli asset russi in Europa a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino. Zakharova ha minacciato che "le azioni di ritorsione della Russia non tarderanno ead arrivare". Servizitelevideo.rai.it

mosca tarderanno ritorsioni ueAssett russi congelati, l'Italia: "Niente fughe in avanti". Mosca promette ritorsioni contro l'Ue - L'Italia sta sostenendo il Belgio nel dire 'no' al piano dell'Ue per utilizzare in favore dell'Ucraina 210 miliardi di euro di ... iltempo.it

mosca tarderanno ritorsioni ueMosca avverte l’Ue: ritorsioni immediate dopo il congelamento degli asset russi - Le misure di ritorsione della Russia al congelamento dei suoi asset da parte dell’Ue non tarderanno ad arrivare, ha avvertito la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. msn.com

Immagine generica