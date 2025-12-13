Mosca avverte l’Ue | ritorsioni immediate dopo il congelamento degli asset russi

Mosca ha dichiarato che adotterà immediatamente misure di ritorsione in risposta al congelamento degli asset russi da parte dell’Unione Europea. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha avvertito che le misure punitive russe non si faranno attendere, sottolineando la posizione di principio della Russia di rispondere alle decisioni dell’UE.

Le misure di ritorsione della Russia al congelamento dei suoi asset da parte dell’ Ue non tarderanno ad arrivare, ha avvertito la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. «La nostra risposta sarà immediata. Le decisioni della Banca di Russia La Banca di Russia ha pubblicato una dichiarazione dettagliata sulla questione il 12 dicembre. Misure concrete sono già in fase di attuazione»,. Feedpress.me

