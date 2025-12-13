Morto Peter Greene | L’attore di Pulp Fiction e The Mask aveva 60 anni

L’attore Peter Greene, noto per le sue interpretazioni in film come Pulp Fiction e The Mask, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Manhattan all’età di 60 anni. La causa del decesso rimane ancora sconosciuta, lasciando spazio a molteplici ipotesi e un grande cordoglio tra fan e colleghi.

L’attore Peter Greene è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Manhattan: la causa del decesso è ancora sconosciuta. Indimenticabile interprete di ruoli da villain in cult movie degli anni ’90, Peter Greene è stato trovato morto venerdì 12 dicembre 2025 nel suo appartamento di Manhattan. L’attore aveva 60 anni. Nato l’8 ottobre 1965 a Montclair, nel New Jersey, Greene ha debuttato sul piccolo schermo in un episodio della serie NBC Hardball (1990) e al cinema con Laws of Gravity (1992), al fianco di Edie Falco. L’anno successivo ha protagonizzato Clean, Shaven (1993), presentato al Festival di Cannes 1994. Universalmovies.it

