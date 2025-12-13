Morto Peter Greene il patrimonio dell’attore di Pulp Fiction e I soliti sospetti

È scomparso l’attore statunitense Peter Greene, celebre per aver interpretato ruoli da antagonista in film cult degli anni ’90 come Pulp Fiction e I soliti sospetti. La sua carriera, caratterizzata da interpretazioni intense e memorabili, lascia un segno indelebile nel cinema di quel periodo.

È morto l'attore statunitense Peter Greene, noto soprattutto per le sue parti da cattivo in diversi film che sono diventati cult degli anni '90, da Pulp Fiction di Quentin Tarantino a I soliti sospetti di Bryan Singer. La notizia della sua morte è arrivata dal manager, che ha riferito come l'attore sia stato ritrovato morto nella sua casa di New York. Non sono state specificate le cause della morte. Peter Greene aveva 60 anni e una lunga carriera alle spalle. Ha iniziato a recitare negli anni '90, ma ottenne presto ruoli memorabili e ancora oggi riconducibili a lui: in Pulp Fiction era la guardia giurata di Zed, ne I soliti sospetti il contrabbandiere di gioielli Redfoot e molti altri.

