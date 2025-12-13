Morto Peter Greene era il serial killer Zed in Pulp Fiction | dubbi sulla causa della morte

L’attore Peter Greene, noto per aver interpretato Zed in Pulp Fiction, è deceduto a 60 anni nella sua casa. La sua scomparsa, avvenuta venerdì pomeriggio, ha suscitato interesse e interrogativi sulla causa della morte. Greene, figura celebre e apprezzata nel mondo di Hollywood, lascia un ricordo indelebile nel cinema e tra i suoi fan.

L'attore di Hollywood si è spento a soli 60 anni nella sicurezza della sua casa. Il suo corpo è stato trovato venerdì pomeriggio, senza vita. Non vi sarebbero segni di violenza, ma solamente l'autopsia potrà fare chiarezza su cosa sia realmente avvenuto.

R.I.P. Peter Greene: Pass away at 60, Honouring the Villain Actor from Pulp Fiction & The Mask!

