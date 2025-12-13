Morto Peter Greene Addio allo Zed di Pulp Fiction
Lutto nel mondo del cinema: Peter Greene è morto a 60 anni. Il suo corpo dell’attore statunitense è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri all’interno della sua abitazione nel Lower East Side di New York. La notizia è stata confermata dal suo manager Gregg Edwards ai microfoni del New York Post. Secondo quanto riferito dalle autorità, Greene è stato rinvenuto privo di sensi nel suo appartamento di Clinton Street intorno alle 15.25 ed è stato dichiarato morto sul posto. Al momento la polizia non ritiene che vi siano elementi riconducibili a ipotesi dolose: le cause del decesso saranno stabilite dal medico legale. Ilgiornale.it
- Ma questa motocicletta di chi è? - È un chopper, piccola. - Sì. Questo chopper di chi è? - Di Zed. - Chi è Zed? - Zed è morto, piccola... Zed è morto. Buon viaggio Peter Greene.
