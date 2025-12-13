morto peter greene addio allo zed di pulp fiction

È scomparso all’età di 60 anni l’attore statunitense Peter Greene, noto per il suo ruolo di Zed in

Lutto nel mondo del cinema: Peter Greene è morto a 60 anni. Il suo corpo dell’attore statunitense è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri all’interno della sua abitazione nel Lower East Side di New York. La notizia è stata confermata dal suo manager Gregg Edwards ai microfoni del New York Post. Secondo quanto riferito dalle autorità, Greene è stato rinvenuto privo di sensi nel suo appartamento di Clinton Street intorno alle 15.25 ed è stato dichiarato morto sul posto. Al momento la polizia non ritiene che vi siano elementi riconducibili a ipotesi dolose: le cause del decesso saranno stabilite dal medico legale. Ilgiornale.it

È morto Peter Greene: addio al “cattivo” di Pulp Fiction e The Mask. Aveva 60 anni - Celebre per i ruoli da “antagonista” , è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento del Lower East Side, a New York ... msn.com