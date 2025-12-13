Morti nei campi I sindacati uniti | Più sicurezza

Gli incidenti mortali nei campi evidenziano la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza in agricoltura. I sindacati uniti richiamano l'importanza di proteggere i lavoratori anche fuori dagli ambienti tradizionali di lavoro, promuovendo una cultura della sicurezza come valore quotidiano. Un tema che riguarda l'intera società e richiede azioni concrete per prevenire tragedie.

Non solo entro le mura di una fabbrica o sui ponteggi di un cantiere. " Sicurezza come stile di vita ". È forte, chiaro e soprattutto condivisibile l’appello di Valter Rossi (Flai Cgil), Chiara Casello (Fai Cisl) e Andrea Farinelli (Uila Uil) di fronte ai due incidenti nei quali giovedì hanno perso la vita, a poche ore di distanza, Adele Baitieri, 67 anni, a Grosotto travolta da una pianta mentre era impegnata di operazioni di potatura insieme a un figlio e Luciano Bresesti, 61 anni, schiacciato dal trattore che stava manovrando nei pressi della sua azienda agricola a Nigola, frazione di Teglio. Ilgiorno.it

La tempesta ha causato almeno 14 vittime nella Striscia di Gaza, tra cui 3 bambini morti per il freddo. Allagati i campi profughi. - facebook.com facebook

#Salvini a #PortaAPorta: “Non abbiamo nessuna intenzione di mettere in difficoltà un governo che è un orgoglio per l’Italia ed è una garanzia per famiglie e imprese. Semplicemente chiediamo prudenza. Sono quasi quattro anni di guerra, ci sono mille morti x.com