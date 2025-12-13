Moretto | Juventus su Frattesi già a gennaio e occhio a questo scambio a sorpresa

Il futuro di Davide Frattesi resta in bilico, con l’Inter che potrebbe dover affrontare una possibile cessione già a gennaio. Secondo Matteo Moretto, la Juventus avrebbe già messo nel mirino il centrocampista e si ipotizza uno scambio a sorpresa, rendendo il mercato invernale ancora più incerto e interessante.

Il futuro di Davide Frattesi all’Inter resta incerto. A rilanciare l’ipotesi di un possibile addio già nella sessione invernale è Matteo Moretto, che sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto su uno scenario di mercato tutt’altro che banale. Secondo l’esperto, la posizione del centrocampista nerazzurro è da monitorare con attenzione: a gennaio o nei mesi successivi potrebbero aprirsi spiragli concreti per una separazione, qualora si creassero le condizioni giuste per tutte le parti coinvolte. Non si tratterebbe dunque di una semplice voce, ma di una possibilità reale sul tavolo. Frattesi alla Juve e K. Ilnerazzurro.it Moretto: “La Juventus segue Frattesi. L’Inter potrebbe aprire ad un’operazione più allargata con Khéphren Thuram” - Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha spiegato che la Juventus segue Davide Frattesi, ma l'Inter avrebbe messo nel mirino un calciatore bianconero. tuttojuve.com

Moretto boom: “Juve su Frattesi, Inter può darlo a gennaio! E occhio allo scambio clamoroso” - Occhio al possibile intreccio clamoroso di mercato tra Inter e Juventus a gennaio. msn.com

Moretto - Il retroscena: Perin cercato dal Genoa, la posizione della Juventus - facebook.com facebook

Il mercato si muove intorno a Davide Frattesi, che potrebbe lasciare l’Inter a gennaio: Juventus molto attenta, ai nerazzurri piace Khéphren Thuram. La Roma ha in programma nuovi contatti per Joshua Zirkzee. Tutto su YouTube: youtu.be/9KFpvQO9ezA x.com