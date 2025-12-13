Moreirense-Benfica domenica 14 dicembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Trasferta da non fallire per gli Encarnados

Analisi e anticipazioni sulla sfida tra Moreirense e Benfica, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 19:00. Esamineremo formazioni, quote e pronostici per un match fondamentale per gli Encarnados, che affronteranno una trasferta da non fallire. La recente vittoria del Benfica contro il Napoli ha riacceso le speranze di qualificazione ai play-off, rendendo questa partita ancora più importante.

Mercoledì notte il Benfica ha probabilmente giocato la migliore partita dell'epoca Mourinho: il Napoli è stato dominato nettamente al Da Luz e battuto con un secco 2-0, che ha ridato speranza concrete di arrivo ai play-off per la squadra di Lisbona. Domenica sera le Aquile si concentrano nuovamente sul campionato e volano a Moreira de Cónegos per affrontare il Moreirense.

