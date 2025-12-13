Monte Salute | via al corso di progettazione e gestione del verde urbano

Nell'ambito del progetto Monte Salute, la sede di Sondrio di Mestieri Lombardia ha avviato un corso gratuito dedicato alla progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio. Destinato a persone disoccupate, il corso combina approcci teorici e pratici, offrendo opportunità di formazione e inserimento nel settore del verde pubblico e privato.

Nell'ambito del progetto Monte Salute, la sede di Sondrio di Mestieri Lombardia ha promosso un corso teorico pratico, completamente gratuito, riservato alle persone disoccupate, su progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio. Ha una durata di 60 ore e si svolgerà da fine gennaio a.

