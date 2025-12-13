monossido da stufeffa coppia intossicata a castelnovo sotto

Nella serata del 13 dicembre 2025, a Castelnovo Sotto, è stato scoperto un caso di intossicazione da monossido di carbonio in una abitazione alla periferia del paese. L'intervento per un malore ha portato i soccorritori a intervenire e a individuare la causa dell'incidente, evidenziando ancora una volta i rischi legati all'accumulo di questo gas in ambienti domestici.

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 13 dicembre 2025 - L’intervento per un malore in casa ha fatto scoprire nella tarda serata di ieri un caso di intossicazione da monossido di carbonio, avvenuto in una abitazione alla periferia di Castelnovo Sotto. Una donna sessantenne ha manifestato un malessere generale. Sono stati chiamati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce azzurra con l’autoinfermieristica. Si è scoperto che il malore era dovuto alla presunta presenza di monossido negli ambienti, forse dovuta a un problema a una stufetta accesa nell’abitazione. Sul posto sono intervenuti anche il personale medico e i vigili del fuoco per eseguire gli accertamenti tecnici. Ilrestodelcarlino.it

