Moni Ovadia incontra Abu Mazen | Sono un amico dei palestinesi da ebreo sto con i popoli oppressi – Il video

Moni Ovadia si confronta con Abu Mazen, esprimendo il suo sostegno ai palestinesi e sottolineando il valore universale della loro liberazione e dei diritti umani, in un incontro che evidenzia l'importanza della solidarietà tra i popoli.

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 "Sono solo un libero cittadino, ma credo che la liberazione del popolo palestinese e i suoi pieni diritti siano un valore che riguarda tutti. Io, da ebreo, mi sento profondamente palestinese: come ricordava Marek Edelman, un ebreo deve stare con gli oppressi. Quella dei palestinesi è una delle più gravi della modernità. Se non contribuiremo alla loro piena dignità e ai loro diritti, saremo giudicati dalle generazioni future. Io non voglio che sputino sulla mia tomba" così Moni Ovadia, a margine del sul incontro con Abu Mazen. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

