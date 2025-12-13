Moni Ovadia incontra Abu Mazen | Sono un amico dei palestinesi da ebreo sto con i popoli oppressi – Il video
Moni Ovadia si confronta con Abu Mazen, esprimendo il suo sostegno ai palestinesi e sottolineando il valore universale della loro liberazione e dei diritti umani, in un incontro che evidenzia l'importanza della solidarietà tra i popoli.
(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 "Sono solo un libero cittadino, ma credo che la liberazione del popolo palestinese e i suoi pieni diritti siano un valore che riguarda tutti. Io, da ebreo, mi sento profondamente palestinese: come ricordava Marek Edelman, un ebreo deve stare con gli oppressi. Quella dei palestinesi è una delle più gravi della modernità. Se non contribuiremo alla loro piena dignità e ai loro diritti, saremo giudicati dalle generazioni future. Io non voglio che sputino sulla mia tomba" così Moni Ovadia, a margine del sul incontro con Abu Mazen. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online
Moni Ovadia incontra Abu Mazen: "Sono un amico dei palestinesi, da ebreo sto con i popoli oppressi" - (Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 "Sono solo un libero cittadino, ma credo che la liberazione del popolo palestinese e i suoi pieni diritti siano un valore che riguarda tutti. msn.com
Schlein, Fratoianni, Bonelli Conte e Moni Ovadia all'hotel Cavalieri per incontrare Abu Mazen - (Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 Schlein, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Giuseppe Conte e Moni Ovadia sono arrivati all'Hotel Cavalieri Waldorf Astoria a Roma dove è ospitato il Presidente d ... la7.it
Moni Ovadia su SCELTE, drammaturgo, attore e scrittore: il concetto di verità, il clima politico attuale, l’identità religiosa, la sua ispirazione, il suo messaggio ai giovani. Guarda l’intervista sul nostro canale YouTube! #palumboeditore #scelte_palumboeditore # - facebook.com facebook
Moni Ovadia incontra Abu Mazen: Sono un amico dei palestinesi, da ebreo sto con i popoli oppressi