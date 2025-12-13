Mondiale per Club è tempo di semifinali | Italia-Brasile per i due posti in finale

Le semifinali del Mondiale per Club femminile di San Paolo sono alle porte, con un focus speciale sull'Italia e il Brasile. Le sfide in programma determineranno le due squadre che accederanno alla finalissima, portando in scena un confronto di livello internazionale. Un momento di grande attesa e spettacolo per il calcio femminile, con le protagoniste pronte a scrivere la storia.

Il Mondiale per Club femminile di San Paolo entra nella sua fase più calda e lo fa parlando fortemente italiano. Le semifinali mettono infatti di fronte due incroci Italia-Brasile, con Prosecco DOC Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci protagoniste assolute dopo aver dominato i rispettivi gironi. Un doppio confronto che va oltre il semplice dato geografico: da una parte l'organizzazione, la continuità e la profondità delle squadre italiane, dall'altra il talento individuale, la fisicità e il carattere delle grandi potenze brasiliane. In palio c'è un posto nella finale mondiale, ma anche la misura reale dei rapporti di forza tra due scuole che da anni guidano l'élite del volley femminile.

