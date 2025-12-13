Moioli inizia la Coppa del Mondo col piede giusto | subito podio a Cortina

Michela Moioli inaugura la stagione di Coppa del Mondo con un ottimo risultato a Cervinia, conquistando subito un podio. Nella gara di Snowboard Cross, la campionessa italiana ha dimostrato tutta la sua esperienza e determinazione, risalendo nella finale e arrivando seconda, a pochi passi dalla vincitrice francese Lea Casta.

Michela Moioli è eterna. Nello SnowboardCross di Cervinia mette a segno il podio numero 45 della sua lunga e prestigiosa carriera, risalendo una difficile finale, nella quale era partita come quarta, ma nella quale è riuscita ad arrivare alle costole della vincitrice, la francese Lea Casta, conquistando il secondo posto. È anche la quinta volta che la bergamasca sale sul podio a Cervinia, dove aveva già in carniere 3 vittorie e un terzo posto. Terzo posto per l’australiana Josie Baff. Moioli passa con netta superiorità nella sua run degli ottavi, regolando tutte le avversarie. In semifinale, Moioli prende il secondo posto ed entra nella Big Final, alle spalle di Casta. Bergamonews.it

