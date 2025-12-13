Moggi la rivelazione sul futuro della Juventus | Elkann venderà la società vi spiego il motivo Cosa sta succedendo

L'ex direttore generale Luciano Moggi ha fatto una rivelazione sul possibile futuro della Juventus, affermando che Andrea Elkann potrebbe decidere di vendere la società. Secondo Moggi, questa ipotesi nasce dalla mancanza di visione e competenza che avrebbe portato la squadra nella mediocrità. Ecco i dettagli e le motivazioni dietro questa possibile svolta societaria.

Moggi sul futuro societario. L’ex DG prende sul serio l’ipotesi cessione: la Juve nella mediocrità per mancanza di visione e competenza. Luciano Moggi, l’uomo che insieme a Bettega e Giraudo ha guidato la Juventus ai trionfi dell’era Agnelli, ha rilasciato dichiarazioni dirompenti sul futuro del club e sull’operato di John Elkann. Intervistato, Moggi non ha smentito l’ ipotesi di una vendita della Juventus, ma ha analizzato le ragioni che potrebbero portare a questo epilogo, legandole direttamente alla gestione dell’attuale erede. Moggi ha evidenziato come Elkann non ha mai mostrato un vero coinvolgimento nella Juventus, limitandosi a finanziarla e a coprire gli aumenti di capitale quando necessario. Juventusnews24.com

