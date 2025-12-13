Misterbianco | bagni pubblici devastati il sindaco Corsaro denuncia il fatto

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha denunciato un grave atto vandalico ai danni dei bagni pubblici di Piazza Mercato, recentemente ristrutturati. Un gesto che danneggia il decoro urbano e la comunità, evidenziando il problema del vandalismo e il senso di abbandono delle aree pubbliche della città.

Un gesto che ferisce il decoro urbano. Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha annunciato di essersi recato personalmente a sporgere denuncia per il grave atto vandalico compiuto all'interno della toilette pubblica di Piazza Mercato, rinnovata soltanto di recente e ora ridotta in condizioni.