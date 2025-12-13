Missili STRATUS a bordo delle fregate inglesi | ecco come funziona e perché è importante

Il ministero della Difesa britannico ha annunciato l'adozione del missile da crociera STRATUS LO a bordo delle fregate Type 26. Questa scelta strategica rafforza le capacità marittime del Regno Unito, introducendo un sistema di difesa avanzato e versatile. Di seguito, scopri come funziona il missile e perché la sua implementazione è così significativa.

Il recente annuncio del ministero della Difesa britannico sulla piena adozione del missile da crociera STRATUS LO a bordo delle fregate Type 26 rappresenta un'innovazione per la strategia marittima del Regno Unito. Con questa decisione, Londra consolida la propria volontà di tornare a essere un attore di primo piano nella proiezione di potenza navale, rafforzando la dimensione offensiva delle sue future unità di superficie in un contesto europeo sempre più caratterizzato dalla competizione tra potenze e dalla ridefinizione degli equilibri nel Mediterraneo, nell'Atlantico e nell'Indo-Pacifico. Il programma STRATUS, frutto di una cooperazione industriale trilaterale, non introduce soltanto un nuovo sistema d'arma, ma definisce una vera e propria dottrina europea di strike a lungo raggio

