Miss Finlandia perde la corona | il gesto razzista sui social che le è costato tutto

Sarah Dzafce, Miss Finlandia 2025, è stata privata del suo titolo a causa di un gesto razzista condiviso sui social media. La decisione è arrivata il 11 dicembre, poche settimane prima della partecipazione a Miss Universo, suscitando polemiche e riflessioni sul comportamento dei personaggi pubblici e le conseguenze delle azioni online.

Sarah Dzafce, 22 anni, è stata ufficialmente spogliata del titolo di Miss Finlandia giovedì 11 dicembre 2025, a poche settimane dalla sua partecipazione al concorso di Miss Universo. La decisione dell’organizzazione nazionale è arrivata dopo la diffusione di una foto che ha suscitato indignazione in Finlandia e a livello internazionale, mostrando la reginetta mentre compiva un gesto considerato offensivo verso la comunità asiatica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Great Pageant Community ® (@tgpcofficial) La controversia è nata da un’immagine pubblicata a novembre su Jodel, un’app tedesca. Cinemaserietv.it Miss Finlandia perde la corona: il gesto razzista sui social che le è costato tutto - The post Miss Finlandia perde la corona: il gesto razzista sui social che le è costato tutto appeared first on CinemaSerieTV. msn.com

Choc in Finlandia: bruciato l'impianto, i responsabili potrebbero essere minorenni - facebook.com facebook

© Cinemaserietv.it - Miss Finlandia perde la corona: il gesto razzista sui social che le è costato tutto

TANTI AUGURI KEVIN PER LA TUA COMUNIONE TI AMIAMO #congiuntiimperfetti #comunione#shorts

Video TANTI AUGURI KEVIN PER LA TUA COMUNIONE TI AMIAMO #congiuntiimperfetti #comunione#shorts Video TANTI AUGURI KEVIN PER LA TUA COMUNIONE TI AMIAMO #congiuntiimperfetti #comunione#shorts