Miretti Juventus Spalletti può puntare forte sul centrocampista | a Bologna possibile cambio di ruolo! L’ultima idea dell’allenatore

Spalletti valuta un nuovo ruolo per Miretti, puntando sulla sua versatilità. A Bologna, il centrocampista potrebbe essere schierato più avanti, sulla trequarti, per consolidare la sua posizione in squadra e sfruttare al meglio le sue qualità offensive. Questa mossa potrebbe rappresentare una novità tattica importante per la Juventus.

Miretti Juventus, Spalletti può avanzare il raggio d’azione del centrocampista sulla trequarti per mantenerlo nell’undici titolare. Ecco l’ultima idea. La preparazione verso la delicata trasferta dello stadio Dall’Ara entra nella fase decisiva e Luciano Spalletti sembra aver sciolto le riserve su come gestire l’abbondanza a centrocampo senza sacrificare la qualità tecnica. Se il ritorno di Thuram in mediana è ormai dato per assodato, la vera notizia che filtra dalla Continassa riguarda il destino di Fabio Miretti. Il giovane talento italiano, reduce da una prova di sostanza in Champions League, non è destinato a tornare in panchina. Juventusnews24.com

