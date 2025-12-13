Minsk libera il Nobel Ales Bialiatski

Il regime bielorusso ha annunciato la liberazione di 123 prigionieri, tra cui figure di spicco dell'opposizione e il Nobel per la Pace Ales Bialiatski, così come Maria Kolesnikova. Questa decisione rappresenta un passo significativo nel contesto politico del paese, suscitando attenzione sia a livello nazionale che internazionale.

16.00 Il regime bielorusso ha liberato 123 prigionieri, inclusa una delle leader dell'opposizione, Maria Kolesnikova, ed il Nobel per la Pace, Ales Bialiatski. Lo hanno reso noto i media di Stato. La notizia è stata confermata da gruppi di attivisti per i diritti umani. In precedenza un inviato statunitense aveva dichiarato che Washington avrebbe revocato le sanzioni sul potassio bielorusso. Servizitelevideo.rai.it

