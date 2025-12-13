Minsk libera il Nobel Ales Bialiatski

Il regime bielorusso ha annunciato la liberazione di 123 prigionieri, tra cui figure di spicco dell'opposizione e il Nobel per la Pace Ales Bialiatski, così come Maria Kolesnikova. Questa decisione rappresenta un passo significativo nel contesto politico del paese, suscitando attenzione sia a livello nazionale che internazionale.

Il regime bielorusso ha liberato 123 prigionieri, inclusa una delle leader dell'opposizione, Maria Kolesnikova, ed il Nobel per la Pace, Ales Bialiatski. Lo hanno reso noto i media di Stato. La notizia è stata confermata da gruppi di attivisti per i diritti umani. In precedenza un inviato statunitense aveva dichiarato che Washington avrebbe revocato le sanzioni sul potassio bielorusso.

