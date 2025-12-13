Milton Pereyra sfrutterà un cavillo per trasferirsi al Napoli Ingaggio per tre anni

Milton Pereyra, attaccante argentino, utilizzerà un cavillo legale per trasferirsi al Napoli, con un contratto di tre anni. La notizia, diffusa dall’Argentina tramite Mundo Boca Radio/TV, ha sorpreso la dirigenza del Boca Juniors, aprendo nuove possibilità per il futuro del giocatore e del club.

La notizia, rimbalzata dall’Argentina tramite Mundo Boca RadioTV, del trasferimento di Milton Pereyra al Napoli, ha colto di sorpresa la dirigenza De Boca Jounirs. Il trasferimento è imminente: i l giocatore lascerà Buenos Aires il prossimo 28 dicembre per unirsi al settore giovanile partenopeo. Fonti interne al club argentino hanno ammesso la loro impotenza di fronte all’operazione: “ Sono decisioni di famiglia “. Una dinamica che ricorda l’addio di un altro talento del Boca, Francisco Baridó, trasferitosi nel gennaio 2024 alla Juventus (e ora proprio al Napoli). Triennale per Milton Pereyra. Secondo quanto riportato da Planeta Boca Juniors, Milton Pereyra, potrebbe lasciare il Boca Juniors tramite il cavillo della responsabilità genitoriale, strumento legale che i genitori o i tutori hanno il diritto di utilizzare per svincolare il calciatore dal club fino alla firma di un contratto professionistico. Ilnapolista.it

DALL'ARGENTINA - Pereyra vicino al Napoli, l'ipotesi del cavillo della responsabilità genitoriale - Secondo quanto riportato da Planeta Boca Juniors, Milton Pereyra, giovane talento accostato recentemente al Napoli, potrebbe lasciare il Boca Juniors tramite il cavillo della responsabilità genitorial ... napolimagazine.com