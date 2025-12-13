Milly Alcock potrebbe aver spoilerato un’importante cameo di Supergirl

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Milly Alcock potrebbe aver involontariamente rivelato un cameo chiave di Supergirl nel nuovo DC Universe di James Gunn. Questa scoperta potrebbe influenzare le aspettative dei fan e la strategia di marketing, mentre il progetto mira a rendere ogni film e serie più accessibile e facilmente comprensibile.

Uno degli obiettivi di James Gunn con il DC Universe è rendere distinguibile ogni film e serie TV, riducendo al minimo la quantità di “compiti a casa” che i fan devono fare per comprendere un progetto. Tuttavia, il DCU è ancora un universo condiviso, il che significa che ci si dovrebbe aspettare crossover tra varie trame e personaggi. Peacemaker ha fatto un cameo in Superman e Lex Luthor ha interpretato un ruolo importante nella seconda stagione di Peacemaker. La prossima estate uscirà Supergirl e, sebbene quel film sia principalmente incentrato sul viaggio personale di Kara Zor-El, sembra che ci sarà almeno un cameo importante. Metropolitanmagazine.it Milly Alcock potrebbe aver spoilerato un importante cameo di Supergirl - Uno degli obiettivi di James Gunn con il DC Universe è rendere distinguibile ogni ... msn.com

