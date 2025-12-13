Milik l’incubo è finito | torna in gruppo dopo un anno e mezzo Futuro ancora in bilico per il polacco | Spalletti può valutarlo per il suo attacco

Arkadiusz Milik torna in gruppo dopo un anno e mezzo di stop, ottenendo l’idoneità. Dopo un lungo periodo di assenza, il polacco è pronto a rimettersi in gioco, anche se il suo futuro rimane ancora incerto. Con Spalletti in panchina, le possibilità di essere valutato per l’attacco della squadra si riaprono, offrendo nuove speranze per il suo percorso.

Milik ottiene l’idoneità e torna in gruppo dopo un anno e mezzo di stop. Il futuro resta incerto, ma il polacco ha una nuova opportunità con Spalletti. Un inatteso raggio di luce illumina il percorso della Juventus. Arek Milik è tornato ad allenarsi insieme al gruppo alla Continassa, mettendo fine a un lunghissimo periodo di assenza durato ben 553 giorni. L’ultima partita ufficiale del polacco risale infatti al 25 maggio 2024, in Juventus-Monza. Il rientro, sebbene sia avvenuto con cautela dopo i precedenti tentativi falliti, è una notizia significativa. Il polacco ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario, iniziato con l’infortunio al menisco nel giugno 2025, che lo ha costretto a saltare l’Europeo, e proseguito con diverse noie fisiche, tra cui i DOMS (microfratture muscolari) dovuti allo sforzo, fino all’incidente in palestra della scorsa estate che gli ha procurato una ferita alla tibia destra. Juventusnews24.com