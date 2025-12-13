Milano Salvini | Sala vede fascisti in strada mi chiedo se fosse sobrio
Matteo Salvini commenta le affermazioni di Giuseppe Sala riguardo alla presenza di fascisti per le strade di Milano, mettendo in discussione la percezione del sindaco sulla situazione e facendo ironia sul suo stato di sobrietà. La polemica si accende nel contesto delle tensioni politiche e sociali che attraversano la città.
"Le strade di Milano sono piene di fascisti? Le strade in generale. Ah, le strade del mondo! Ma era sobrio? Cioè, era sereno, era tranquillo? Vabbè che è Santa Lucia, però stai sereno. Stai sereno, preoccupati di Milano, coi problemi che ci sono a Milano, che non sono le strade invase da fascisti". Così il ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini, parlando a margine della festa provinciale della Lega a Milano, commenta la frase detta ieri dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che durante la commemorazione della strage di piazza Fontana ha affermato che "le strade sono ancora piene di fascisti. Iltempo.it
