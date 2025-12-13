Milano Salvini | Sala vede fascisti in strada è sobrio?

Un commento di Matteo Salvini solleva polemiche a Milano, chiedendo se il sindaco Sala veda fascisti in strada e insinuando dubbi sul suo stato di sobrietà. La dichiarazione, ricca di toni ironici e provocatori, ha suscitato reazioni e discussioni sulla sicurezza e il clima politico nella città.

(LaPresse) “Le strade di Milano sono piene di fascisti? Le strade in generale. Ah, le strade del mondo! Ma era sobrio? Cioè, era sereno, era tranquillo? Vabbè che è Santa Lucia, però stai sereno. Stai sereno, preoccupati di Milano, coi problemi che ci sono a Milano, che non sono le strade invase da fascisti”. Così il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini commenta la frase detta ieri dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala durante la commemorazione della strage di piazza Fontana “ le strade sono ancora piene di fascisti “, parlando a margine della festa provinciale della Lega a Milano. Lapresse.it

Milano, Salvini: "Sala vede fascisti in strada, mi chiedo se fosse sobrio" - Vabbè che è Santa Lucia, però stai sereno. msn.com