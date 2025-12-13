Milano la nuova Atlandite Le opere di luce di Rotelli illuminano l’Acquario Civico
Milano si trasforma grazie alle opere di luce di Marco Nereo Rotelli, che illuminano l’Acquario Civico. La sua installazione, con la caratteristica luce blu, crea un’atmosfera suggestiva e immersiva, evocando un’Atlantide moderna. Un’installazione che invita a riflettere sulla necessità di riscoprire il respiro e la vita in un mondo complesso e contraddittorio.
La luce blu di Marco Nereo Rotelli trasforma Milano in un’Atlantide contemporanea: Mitlantide. Per tornare a respirare, a vivere, in un mondo che rischia di soffocare tra le proprie contraddizioni. È la mostra firmata dall’”artista della luce” di fama internazionale e dalla designer e artista multidisciplinare Gala Rotelli all’ Acquario Civico, tra suoni di arpe, melodie sommerse e luci di un blu profondo e meditativo. Ispirandosi al mito platonico della città punita e inghiottita dall’oceano, i due artisti immaginano una Milano sott’acqua, dove tra alghe, pesci, oggetti galleggianti e parole poetiche riaffiora un messaggio di consapevolezza ed un invito a “Respirare aria nuova”. Ilgiorno.it
La giraffa di Rothschild davanti alla Triennale di Milano: nuova opera firmata Jacopo Allegrucci - Dopo l'elefante della Namibia e prima dell'ippopotamo, all'ingresso della Triennale di Milano, è arrivata la giraffa di Rothschild, scultura monumentale di Jacopo Allegrucci ... ilgiorno.it
A Milano le opere di Claude Monet in una mostra immersiva in 4K - Nel centenario dalla morte Milano celebra l'arte di Claude Monet con una mostra immersiva che porterà i visitatori dentro i suoi capolavori più famosi. msn.com
«Sistema di illegalità ancora pervasivo», la nuova indagine sull’urbanistica a Milano x.com
La Terrazza Inter, rooftop della sede a Milano Porta Nuova, si rinnova con un intervento di restyling che ha interessato il suo iconico spazio verde. ? È stato posato un nuovo tappeto in erba sintetica bicolore e testurizzato, un progetto studiato per conferire u - facebook.com facebook
