Milano-Cortina l’emozione di Rosario Meoli | Una fiamma per dire grazie alla mia terra

Tempo di lettura: 2 minuti Il conto alla rovescia è partito da un po’ e cioè dal momento dell’ufficializzazione del passaggio della fiaccola olimpica per le strade di Benevento. Un percorso che dovrà portare fino alla tappa finale di Milano-Cortina 2026: dal Rione Ferrovia a Piazza IV Novembre, 5 km che saranno attraversati dalla Torcia. Ogni tedoforo dovrà affrontare un tratto di 300 metri fino ad arrivare a quello finale. E tra i protagonisti di questo evento c’è anche il vicesindaco di Cautano, Rosario Meoli. A lui è toccato il tragitto che parte dal IV Circolo Benevento Rugby. “ Essere scelto come tedoforo – questo il commento affidato ai social – è molto più che portare una fiamma: è accogliere tra le mani un simbolo antico che unisce popoli, sogni e speranze. Anteprima24.it

