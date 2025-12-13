Milano Cortina 2026 l'Italia ha i suoi quattro portabandiera | ecco chi sono

Milano Cortina 2026 si avvicina, e l’Italia ha scelto i suoi quattro portabandiera per l’apertura dei Giochi invernali. Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner rappresenteranno il Paese durante la cerimonia del 6 febbraio, simbolo di orgoglio e eccellenza sportiva.

