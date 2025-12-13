Milano Cortina 2026 l'Italia ha i suoi quattro portabandiera | ecco chi sono
Milano Cortina 2026 si avvicina, e l’Italia ha scelto i suoi quattro portabandiera per l’apertura dei Giochi invernali. Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner rappresenteranno il Paese durante la cerimonia del 6 febbraio, simbolo di orgoglio e eccellenza sportiva.
G li atleti che porteranno la bandiera italiana il 6 febbraio, per l’apertura dei Giochi invernali, saranno Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano, mentre a Cortina toccherà a Federica Brignone e Amos Mosaner. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Milano Cortina 2026, l’Italia ha i suoi quattro portabandiera: ecco chi sono iO Donna. Iodonna.it
