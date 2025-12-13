milano centro storico stravolto con la scia

L'intervento nel centro storico di Milano, in particolare in Brera, ha portato al sequestro di un cantiere e alla scoperta di un sospetto schema volto a favorire la realizzazione di palazzi di lusso. Le indagini hanno evidenziato un iter amministrativo influenzato da funzionari di un ufficio parallelo, sollevando dubbi sulla trasparenza delle procedure urbanistiche.

Il cantiere sequestrato in Brera rivela lo schema adottato per spingere i palazzi di lusso. Il gip: «Iter orientati da un ufficio parallelo di funzionari». Alcuni documenti cancellati. Le scarcerazioni decise dal tribunale del Riesame alla fine dell’estate non hanno chiuso l’inchiesta sull’urbanistica milanese. Anzi. Il sequestro del cantiere di via Anfiteatro 7, nel cuore di Brera, mostra che l’indagine è entrata in una nuova fase. Meno centrata sui singoli episodi, ma più concentrata sui meccanismi amministrativi che hanno governato la trasformazione del centro storico negli anni delle giunte guidate da Giuseppe Sala. Laverita.info

Nuovo terremoto giudiziario fa tremare Milano: la torre di Brera sequestrata, il cantiere bloccato e 27 indagati. “Così è stato svenduto il centro storico” - L’area era comunale e ospitava un palazzo del ’700 poi smantellato ... ilgiorno.it