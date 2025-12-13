Milan senti Loftus-Cheek | è tempo di guardarsi intorno?

Ruben Loftus-Cheek mira ai Mondiali 2026 e potrebbe considerare nuove opportunità di mercato. Sotto la guida di Thomas Tuchel, l’inglese si sta facendo notare, alimentando voci sul suo futuro e sulla volontà di mettersi in mostra per conquistare un posto nella nazionale. La situazione del centrocampista si fa interessante, tra ambizioni personali e strategie di mercato.

Ruben Loftus-Cheek vuole andare ai Mondiali 2026. Thomas Tuchel, l’attuale CT dei Tre Leoni, prova molta stima per il suo ex calciatore. Ma con il poco minutaggio concesso e i numeri scarsi ottenuti finora al Milan, il calciatore vede questo traguardo molto lontano. Milano comincia ad essere stretta? Milan, Loftus-Cheek vuole andare via?. Il numero 8 del Milan è un giocatore che Massimiliano Allegri ha valorizzato in diversi ruoli: dalla seconda punta al trequartista. Persino sulla fascia, un ruolo che ha svolto anche ai tempi del Chelsea con Tuchel, arrivando a fare il terzino. Quindi, possiamo dire che Loftus-Cheek è un giocatore malleabile? Ovvio. Milanzone.it Mercato Milan, Loftus-Cheek se ne va a gennaio ma resta in Serie A - Il centrocampista inglese potrebbe essere ceduto nel mercato di gennaio dai rossoneri: diversi club interessati ... msn.com

Calciomercato Lazio, operazione con il Milan: chiesto Loftus Cheek - Il Calciomecato Lazio sarà attivo nella sessione di gennaio, a differenza di questa estate che, oltre alle cessioni, non si potuto fare altro. sportpaper.it

