Milan-Sassuolo tutta la squadra in ritiro all’Hotel Melià | PM NEWS

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vigilia della sfida tra Milan e Sassuolo, con la squadra rossonera in ritiro presso l'Hotel Melià. Preparativi e attenzione massima per questa importante gara di Serie A. Di seguito, il video del nostro inviato con gli aggiornamenti sulla situazione della squadra.

Vigilia di Milan-Sassuolo di Serie A. La squadra rossonera è arrivata all'Hotel Melià. Ecco il video del nostro inviato. Il Milan si appresta ad affrontare il Sassuolo per la 15^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. La squadra rossonera ha cominciato a riunirsi all'Hotel Melià alla vigilia della partita. Ecco i giocatori pronti per la sfida contro i neroverdi, filmati dal nostro inviato Stefano Bressi. Pianetamilan.it

milan sassuolo tutta squadraSerie A: Milan-Sassuolo in campo domenica alle 12.30 DIRETTA Probabili formazioni - >>>ANSA"Cerchiamo di invertire la rotta, il Sassuolo è anche una bella squadra, una di quelle che giocandoci contro le partite non finiscono mai. ansa.it

milan sassuolo tutta squadraMilan-Sassuolo, la conferenza di Grosso: “Alzare le antenne, tramutare in coraggio il timore della sfida difficile” - Sassuolo, la conferenza di Grosso: “Alzare le antenne, tramutare in coraggio il timore della sfida difficile” ... canalesassuolo.it

milan sassuolo tutta la squadra in ritiro all8217hotel meli224 pm news

© Pianetamilan.it - Milan-Sassuolo, tutta la squadra in ritiro all’Hotel Melià | PM NEWS

MILAN-SASSUOLO 6-1 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2024/25

Video MILAN-SASSUOLO 6-1 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2024/25