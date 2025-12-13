Milan-Sassuolo oggi giornata di conferenza stampa per Allegri e Grosso | le info

Oggi si svolgono le conferenze stampa di presentazione di Milan-Sassuolo, con i tecnici Massimiliano Allegri e Fabio Grosso pronti a illustrare le aspettative e le strategie in vista della sfida. Un momento importante per analizzare le novità e le intenzioni delle due squadre prima del match.

Conferenza stampa di presentazione di Milan-Sassuolo, in giornata, per i due allenatori Massimiliano Allegri sia per Fabio Grosso. Ecco quando e dove parleranno il tecnico dei rossoneri e quello dei neroverdi sul 'lunch match' di San Siro. Pianetamilan.it Vigilia Milan-Sassuolo, oggi la conferenza stampa di Allegri - Sassuolo: i rossoneri ospiteranno i neroverdi a San Siro domenica 14 alle ore 12. milannews.it

Milan-Sassuolo, previsti più di 70mila spettatori. Tutte le iniziative del club rossonero - Sassuolo di domenica 14 dicembre, fischio d'inizio alle ore 12:30, a San Siro sono previsti più di 72mila spettatori. milannews.it

SASSUOLO AL LAVORO! ??? Intensa mattinata di allenamento per gli uomini di Grosso in vista del Milan: torello, esercitazioni per reparto e palle inattive. #Sassuolo #MilanSassuolo #SerieA #FabioGrosso #Allenamento - facebook.com facebook

Milan, Nkunku-Pulisic dal 1' con il Sassuolo. Poi testa alla Supercoppa #SkySport #SkySerieA x.com

© Pianetamilan.it - Milan-Sassuolo, oggi giornata di conferenza stampa per Allegri e Grosso: le info

We are the Champ19ns! ? | Sassuolo 0-3 AC Milan | Highlights Serie A

Video We are the Champ19ns! ? | Sassuolo 0-3 AC Milan | Highlights Serie A Video We are the Champ19ns! ? | Sassuolo 0-3 AC Milan | Highlights Serie A