Milan-Sassuolo Carnevali | Tornare a San Siro è un onore Siamo fiduciosi Su Allegri …

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato la prossima trasferta a San Siro contro il Milan, sottolineando l'onore di tornare in uno stadio così prestigioso. Ha espresso fiducia nella squadra e ha affrontato anche temi legati a Massimiliano Allegri, offrendo una panoramica sulle aspettative e le sfide della partita.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato della trasferta di domani in casa del Milan di Massimiliano Allegri e non soltanto: ecco le sue dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Pianetamilan.it Sassuolo, Carnevali: "Con Allegri legame particolare. Tra gli allenatori italiani migliori in assoluto" - La sfida tra Milan e Sassuolo evoca incroci, situazioni e personaggi come il mai dimenticato Giorgio Squinzi, patron dei neroverdi venuto a mancare anni fa e grande tifoso rossonero. milannews.it

FOCUS LIVE Milan-Sassuolo: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse, probabili formazioni e news in diretta - A San Siro, siamo a quota 7 vittorie del Milan, 4 vittorie del Sassuolo e 2 pareggi. canalesassuolo.it

. @SassuoloUS, #Grosso in #conferenzastampa: "Contro il #Milan partita top. Stimo tantissimo #Allegri. Recuperiamo #Vranckx" - #MilanSassuolo #SassuoloUS #Sassuolo x.com

Il Milan è Modric e altri dieci: il 14 verso la titolarità col Sassuolo e in Supercoppa - facebook.com facebook

© Pianetamilan.it - Milan-Sassuolo, Carnevali: “Tornare a San Siro è un onore. Siamo fiduciosi. Su Allegri …”

Inviato Sky si dimentica il nome dell'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali

Video Inviato Sky si dimentica il nome dell'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali Video Inviato Sky si dimentica il nome dell'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali