Milan-Sassuolo Carnevali | Tornare a San Siro è un onore Siamo fiduciosi Su Allegri …
Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato la prossima trasferta a San Siro contro il Milan, sottolineando l'onore di tornare in uno stadio così prestigioso. Ha espresso fiducia nella squadra e ha affrontato anche temi legati a Massimiliano Allegri, offrendo una panoramica sulle aspettative e le sfide della partita.
Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato della trasferta di domani in casa del Milan di Massimiliano Allegri e non soltanto: ecco le sue dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Pianetamilan.it
Sassuolo, Carnevali: "Con Allegri legame particolare. Tra gli allenatori italiani migliori in assoluto" - La sfida tra Milan e Sassuolo evoca incroci, situazioni e personaggi come il mai dimenticato Giorgio Squinzi, patron dei neroverdi venuto a mancare anni fa e grande tifoso rossonero. milannews.it
FOCUS LIVE Milan-Sassuolo: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse, probabili formazioni e news in diretta - A San Siro, siamo a quota 7 vittorie del Milan, 4 vittorie del Sassuolo e 2 pareggi. canalesassuolo.it
. @SassuoloUS, #Grosso in #conferenzastampa: "Contro il #Milan partita top. Stimo tantissimo #Allegri. Recuperiamo #Vranckx" - #MilanSassuolo #SassuoloUS #Sassuolo x.com
Il Milan è Modric e altri dieci: il 14 verso la titolarità col Sassuolo e in Supercoppa - facebook.com facebook
Inviato Sky si dimentica il nome dell'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali