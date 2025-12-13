Milan-Sassuolo Allegri | Contento di chi ho Leao e Fofana? Fuori

Allegri esprime soddisfazione per la rosa attuale e annuncia l'assenza di Leao e Fofana nella sfida contro il Sassuolo, sottolineando la complessità della partita e il miglioramento tecnico e tattico degli emiliani rispetto all'inizio della stagione.

Milano, 13 dicembre 2025 – “Col Sassuolo le partite non finiscono mai, hanno grande tecnica e molto più equilibrio rispetto all’ inizio della stagione. Con loro non abbiamo bei numeri, quindi va invertita la tendenza, giocando soprattutto con grande ordine”. Sono le prime parole di Massimiliano Allegri in vista di Milan-Sassuolo, domani, domenica 14 dicembre, alle 12.30. Non ci sarà Leao (ma in Supercoppa sì) e nemmeno Fofana (riposo precauzionale). Athekame al rientro. Mentre Gimenez “speriamo di averlo il prima possibile, anche perché gli attaccanti sono quattro e le partite aumenteranno”. A proposito di attaccanti, Pulisic (9 gol in 12 partite): “Ha ancora margini di crescita, nel privato è molto schivo, in campo si trasforma ed è diabolico davanti alla porta. Sport.quotidiano.net

