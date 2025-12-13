Milan ricordi Theo Hernandez? Ecco come sta andando la sua stagione

Theo Hernandez, ex calciatore del Milan ora all'Al-Hilal, sta affrontando una nuova sfida in Arabia Saudita. In questa stagione, ha mostrato le sue qualità sotto la guida di Simone Inzaghi, contribuendo con prestazioni e numeri significativi. Analizziamo l'andamento del francese e il suo ruolo nel nuovo contesto.

Theo Hernandez è stato ceduto dal Milan all'Al-Hilal in estate. Come sta andando la stagione del francese? I suoi numeri con Simone Inzaghi. Pianetamilan.it Il Milan ricorda il gol di Theo Hernandez all'Atalanta del maggio 2022 - Il Milan ricorda il coast to coast di Theo Hernandez contro l’Atalanta, il meraviglioso gol del francese nel maggio 2022, e Alessio Romagnoli ha messo il like nel post del club di via Aldo Rossi. ilmessaggero.it "Sei anni indimenticabili, momenti magici, ricordi infiniti". Così il Milan saluta Theo Hernandez - Così il Milan saluta il proprio ormai ex calciatore Theo Hernandez, trasferitosi a titolo definitivo all'Al Hilal, nella ... tuttomercatoweb.com Telesveva. . BISCEGLIE | 20 anni di Milan Club, Massaro la star: “Società incredibile, che ricordi in Coppa dei Campioni” #bisceglie #massaro #sport - facebook.com facebook © Pianetamilan.it - Milan ricordi Theo Hernandez? Ecco come sta andando la sua stagione

All 30 Theo Hernández Serie A goals: Milan’s all-time top scoring defender

