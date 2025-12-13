Milan perché puntare o non puntare su Icardi | pro e contro

L'eventuale arrivo di Mauro Icardi al Milan a gennaio sta suscitando dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori. Tra vantaggi e rischi, il giocatore rappresenta una possibile soluzione per l'attacco rossonero, ma anche alcune criticità. Ecco un'analisi dei pro e contro di un possibile trasferimento dell'attaccante argentino in vista della seconda parte della stagione.

Calciomercato Milan, Icardi potrebbe essere una soluzione per l'attacco rossonero a gennaio? L'ex Inter ha pro a suo favore e anche contro. La nostra analisi. Pianetamilan.it Leao: "Dobbiamo puntare a trofei importanti, Allegri può dare tanto" - Dal ritiro di Singapore a poche ore dalla sfida con l'Arsenal che darà inizio al Pre- sportmediaset.mediaset.it Milan, stop inatteso e chance sprecata: per puntare in alto serve più peso davanti - Di motivi per farlo ve ne sono, eccome: innanzitutto il fatto di non aver approfittato dello scontro ... sportmediaset.mediaset.it Milan, Allegri: "Vi spiego perché Inter e Napoli sono favorite per il titolo. Noi vogliamo tornare in Champions" x.com ? TIRIBOCCHI SU ALLEGRI! «Il Milan arriverà fino alla fine perché in panchina ha il fuoriclasse». #Allegri #Milan #Tiribocchi #Scudetto #SerieA #Calciomercato - facebook.com facebook © Pianetamilan.it - Milan, perché puntare o non puntare su Icardi: pro e contro