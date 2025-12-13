Milan per l’attacco il sogno è Zirkzee Ma ci sono tre ostacoli da superare per l’olandese

Il Milan valuta l'acquisizione di Joshua Zirkzee, giovane attaccante olandese del Manchester United, come rinforzo per il reparto offensivo durante il calciomercato invernale. Tuttavia, ci sono tre ostacoli da superare prima di poter concretizzare l'operazione, rendendo il sogno di un nuovo attaccante rossonero ancora da definire.

Joshua Zirkzee, olandese classe 2001 di proprietà del Manchester United, è l'attaccante che il Milan vorrebbe provare a prendere nel calciomercato invernale. La strada verso l'ex Parma e Bologna, però, è tutt'altro che facile. La situazione. Pianetamilan.it

