Milan | Modric Ricci e Leao hanno giocato a biliardino con i ragazzi delle giovanili

Giovedì 11 dicembre, i giovani calciatori delle giovanili del Milan hanno avuto l'opportunità di incontrare e giocare a biliardino con i membri della Prima Squadra presso 'San Siro'. Un momento di convivialità e scambio tra giovani talenti e professionisti, che ha rafforzato il legame tra le diverse leve del settore giovanile del club.

Giovedì 11 dicembre i ragazzi delle giovanili del Milan hanno incontrato a 'San Siro' la Prima Squadra. Ecco com'è andato l'evento. Lo scorso giovedì 11 dicembre ragazze e ragazzi delle giovanili del Milan hanno incontrato a 'San Siro' i giocatori della Prima Squadra a due settimane dal Natale. L'evento è andato benissimo. Luka Modric, Samuele Ricci e Rafael Leao si sono fermati a giocare con loro a biliardino. Guarda il video. Pianetamilan.it Probabili formazioni Milan-Sassuolo: chi sostituirà Leao, c’è Laurienté - Nel classico lunch match domenicale si affronteranno Milan e Sassuolo, squadre in ... fantamaster.it

