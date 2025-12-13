Milan mistero Giménez | può saltare anche la Supercoppa! È sul mercato ma …

Santiago Giménez, attaccante del Milan, è al centro di un mistero che desta preoccupazioni. Dopo il suo infortunio durante Atalanta-Milan, le sue condizioni restano incerte e potrebbe saltare anche la prossima sfida importante, la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. La situazione del giocatore continua a essere monitorata, alimentando dubbi sul suo eventuale impiego.

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 fermo da Atalanta-Milan 1-1 di fine ottobre, rischia di non partecipare neanche alla 'Final Four' di Supercoppa Italiana dei prossimi giorni in Arabia Saudita. Il suo futuro è incerto. Pianetamilan.it

