Milan mistero Giménez | può saltare anche la Supercoppa! È sul mercato ma …
Santiago Giménez, attaccante del Milan, è al centro di un mistero che desta preoccupazioni. Dopo il suo infortunio durante Atalanta-Milan, le sue condizioni restano incerte e potrebbe saltare anche la prossima sfida importante, la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. La situazione del giocatore continua a essere monitorata, alimentando dubbi sul suo eventuale impiego.
Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 fermo da Atalanta-Milan 1-1 di fine ottobre, rischia di non partecipare neanche alla 'Final Four' di Supercoppa Italiana dei prossimi giorni in Arabia Saudita. Il suo futuro è incerto. Pianetamilan.it
Milan, mistero Gimenez: 5 nomi per sostituirlo - Santiago Gimenez non convince Allegri e si valuta la sostituzione a gennaio: ecco cinque nomi sul taccuino di Igli Tare ... calciomercato.it
Fofana, Leao e il mistero Gimenez: come stanno gli infortunati e quando rientrano - Il punto sugli infortunati del Milan e su quello che sta diventando un vero e proprio mistero: che fine ha fatto Gimenez? milanlive.it
IL MISTERO GIMENEZ: Supercoppa a Rischio & Futuro Milan Il caso di Santiago Gimenez si infittisce: l'attaccante è fermo da più di un mese (6 gare saltate) per un "problema" alla caviglia, ma le diagnosi ufficiali sono un mistero. La trasferta in Arabia pe x.com
"L'infortunio sta assumendo i contorni del mistero", così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ? Il percorso al Milan è sempre più complicato e ci sarebbero dei club tedeschi interessati a lui?? #Gimenez #AcMilan - facebook.com facebook