Milan ma cosa ha Giménez? Supercoppa a rischio! Però respinge i ‘rumors’ di mercato

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001, è fermo da Atalanta-Milan di fine ottobre e potrebbe perdere anche la Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. La sua assenza mette in apprensione il Milan, che rischia di dover fare a meno di uno dei suoi talenti più promettenti in una delle sfide più importanti della stagione.

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 fermo da Atalanta-Milan 1-1 di fine ottobre, rischia di non partecipare neanche alla 'Final Four' di Supercoppa Italiana dei prossimi giorni in Arabia Saudita. Il suo futuro è incerto. Pianetamilan.it

Milan, Allegri richiama i suoi: cosa ha deluso il tecnico - Il Milan è ancora un cantiere in evoluzione e Allegri approfitterà della sosta per migliorare alcuni aspetti della squadra. corrieredellosport.it

Pulisic e sofferenza, cosa ha detto la sfida tra Milan e Napoli - Il Milan batte il Napoli in una partita che ha messo in mostra pregi e difetti delle squadre di Allegri e Conte. panorama.it

In un anno, il Milan di Allegri ha 9 punti in più rispetto a quello di Fonseca Cosa ha cambiato Max in 6 mesi dal suo ritorno in rossonero e cosa è migliorato di più secondo te #AcMilan #SpazioMilan - facebook.com facebook

Il Milan ha bisogno di un nuovo centravanti a gennaio? Ecco cosa ne pensa Ariedo Braida x.com