Milan ma cosa ha Giménez? Supercoppa a rischio! Però respinge i ‘rumors’ di mercato

Milan ma cosa ha Giménez? Supercoppa a rischio!

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001, è fermo da Atalanta-Milan di fine ottobre e potrebbe perdere anche la Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. La sua assenza mette in apprensione il Milan, che rischia di dover fare a meno di uno dei suoi talenti più promettenti in una delle sfide più importanti della stagione.

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 fermo da Atalanta-Milan 1-1 di fine ottobre, rischia di non partecipare neanche alla 'Final Four' di Supercoppa Italiana dei prossimi giorni in Arabia Saudita. Il suo futuro è incerto. Pianetamilan.it

