Milan Inter Women 1-5 ‘manita’ e derby femminile stravinto | Bugeja annienta il Diavolo! Ecco com’è andata

Nel derby femminile tra Milan e Inter, la squadra nerazzurra si impone con un netto 5-1, dominando l'incontro e mettendo in evidenza la prestazione di Bugeja. La partita si rivela un vero e proprio trionfo per l'Inter, che si aggiudica la sfida con un risultato schiacciante. Ecco tutti i dettagli di questa emozionante sfida.

di Giuseppe Colicchia la sfida di oggi. Un dominio assoluto, una prova di forza che ridisegna le gerarchie cittadine e lancia un segnale fortissimo al campionato. L’ Inter Women si aggiudica il derby della Madonnina valido per la nona giornata della Serie A Femminile con un punteggio tennistico: un 5-1 che non ammette repliche e annichilisce il Milan. Le nerazzurre, guidate in panchina dall’esperto Gianpiero Piovani, tecnico capace di dare un’identità precisa al gruppo, hanno offerto una prestazione dai due volti, culminata in una ripresa semplicemente perfetta per intensità e concretezza sotto porta. Internews24.com Milan-Inter (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in tv - Il Derby di Milano femminile è visibile sia su DAZN, che detiene i diritti tv di tutte le gare della Serie A Women, sia su RAI SPORT, che ha acquistato il pacchetto per la trasmissione di un match a ... msn.com

