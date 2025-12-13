Milan Inter Women 1-5 | manita delle nerazzurre in rimonta

Nell'atteso derby di Serie A Femminile, l'Inter Women conquista una vittoria travolgente contro il Milan, chiudendo con un risultato di 5-1. La partita, valida per la nona giornata, ha visto le nerazzurre rimontare e dominare sul campo, regalando un risultato di grande impatto nel campionato.

L'Inter Women si aggiudica il derby in modo travolgente, superando il Milan 5-1 nella sfida valida per la nona giornata di Serie A Femminile. Protagoniste assolute della serata le nerazzurre di Gianpiero Piovani, trascinate dai gol di Ivana Andrés, Henrietta Csiszár e da una straordinaria Haley Bugeja, autrice di una tripletta che ha mandato in archivio la partita. Il primo tempo, però, non lasciava presagire un risultato così largo. Dopo appena 9 minuti il Milan aveva trovato il vantaggio con Kayleigh van Dooren, ma la risposta dell'Inter non si è fatta attendere: al 19' è arrivato il pareggio firmato da Andrés.

Bugeja entra e spacca il derby col Milan: hat trick della maltese e 5-1 finale, la Milano femminile è nerazzurra - L'attaccante maltese è l'assoluta protagonista della stracittadina andata ... msn.com

