Milan Gimenez resta un mistero a Milanello | l’attaccante è guarito ma rischia la Supercoppa… Gli aggiornamenti

Il caso Gimenez al Milan resta avvolto da incertezze: l’attaccante messicano, ormai guarito, potrebbe comunque perdere la Supercoppa. La situazione tiene banco a Milanello, sollevando dubbi sul suo ruolo futuro e sulla sua presenza nelle prossime sfide della squadra.

Milan, il vero protagonista è il caso Gimenez: il messicano adesso è guarito ma rischia la Supercoppa. I dettagli Il “caso Gimenez” continua a tenere banco a Milanello, avvolto da un alone di incertezza che mette in discussione sia il futuro dell’attaccante sia la sua disponibilità per i prossimi impegni del Milan. Secondo Gazzetta.it, Santiago . Calcionews24.com

milan gimenez resta misteroMilan, il mistero Gimenez: Allegri dice che la caviglia è a posto, allora perché sta fuori? - Oltre al problema fisico, avrebbero un ruolo anche la percezione del dolore e il disagio mentale. msn.com

Milan, mistero Gimenez: un mese e mezzo di stop senza diagnosi - La parabola di Santiago Gimenez al Milan si sta complicando e, secondo ... sportmediaset.mediaset.it

