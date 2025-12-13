Milan Femminile brutto capitombolo nel derby | l’Inter passa 5-1

Nel derby di Milano, il Milan Femminile subisce una pesante sconfitta contro l'Inter, che rimonta lo svantaggio iniziale di Van Dooren e si impone con un netto 5-1. La partita si è conclusa con un risultato inaspettato, evidenziando le difficoltà delle rossonere nel confronto con le nerazzurre.

A Solbiate Arno l'Inter rimonta il vantaggio iniziale di Van Dooren e si impone nella stracittadina: il Milan Femminile crolla contro nel derby. Ecco il report. Pianetamilan.it

Milan Femminile, Bakker dopo la disfatta nel derby: "Partita a due facce, ma non posso accettare questo" - Inter, sfida vinta dalle nerazzurre 1 a 5, l'allenatrice rossonera Suzanne Bakker è intervenuta ai microfoni di Milan TV per commentare la ...

