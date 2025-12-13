Milan da non trascurare l’opzione Gabriel Jesus per l’attacco! Affare possibile perché …
Gabriel Jesus, classe 1997, centravanti brasiliano dell'Arsenal con un passato importante nel Manchester City, può diventare il nome a sorpresa del Milan nel calciomercato invernale per il ruolo di nuovo attaccante. Ecco l'indiscrezione. Pianetamilan.it
Milan a caccia del nove: Zirkzee sogno costoso, Füllkrug alternativa concreta, spunta l’occasione Gabriel Jesus - Sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni fa il punto sui possibili movimenti delle italiane durante il mercato di gennaio: sono diversi i ... milannews.it
