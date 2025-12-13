Migranti | naufragio al largo della Sicilia una vittima

Un nuovo naufragio al largo della Sicilia coinvolge un’imbarcazione con 72 migranti a bordo, che si è capovolta durante il tentativo di attraversare il mare. Lo riferisce Alarm Phone, evidenziando la gravità dell’incidente e il rischio per le vite umane. La tragedia si aggiunge a un contesto di continui sbarchi e operazioni di salvataggio nella regione.

Un nuovo naufragio si è verificato al largo della Sicilia. Lo rende noto Alarm Phone. Secondo quanto riferito, un’imbarcazione con a bordo 72 migranti si è capovolta. Una persona è morta e almeno 61 sopravvissuti sono stati soccorsi e trasportati a Malta, alcuni dei quali ricoverati in ospedale.? Shipwreck in the Central Med! Yesterday we learned that the boat we were alerted to had capsized off #Sicily. 61 survivors were brought to #Malta, some are in hospital, 1 person died. We never had contact to the boat but were told it carried 72 people. https:t.co2uv8e0r2DB — @alarmphone (@alarmphone) December 13, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Migranti: naufragio al largo della Sicilia, una vittima - Secondo quanto riferito, un’imbarcazione con a bordo 72 migranti si è ... lapresse.it

Una nuova tragedia del mare scuote il Mediterraneo. Almeno 17 migranti hanno perso la vita nel naufragio di un’imbarcazione al largo dell’isola di Creta, in Grecia. A confermarlo è stata una portavoce della guardia costiera greca, che ha riferito il ritrovamento - facebook.com facebook

Naufragio al largo di Creta: morti almeno 17 migranti x.com

© Lapresse.it - Migranti: naufragio al largo della Sicilia, una vittima