Miglior Regione europea dello sport ritirato il premio

La Liguria si aggiudica il titolo di Miglior Regione europea dello sport 2025, ricevendo la bandiera d'oro durante una cerimonia presso il Parlamento europeo. L'assessore Simona Ferro ha ritirato il prestigioso riconoscimento, che celebra l'impegno della regione nel promuovere lo sport e l'attività fisica a livello europeo.

L'assessore allo Sport della Regione, Simona Ferro, ha ritirato nella sala Alcide De Gasperi del Parlamento europeo la bandiera d'oro, che consacra la Liguria come Miglior Regione europea dello sport 2025. Il prestigioso riconoscimento, assegnato dall'associazione internazionale Aces, ha premiato. Genovatoday.it

