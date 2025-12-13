Miglior Regione europea dello sport ritirato il premio

La Liguria si aggiudica il titolo di Miglior Regione europea dello sport 2025, ricevendo la prestigiosa bandiera d'oro. L'assessore Simona Ferro ha ufficialmente ritirato il premio nella sala Alcide De Gasperi del Parlamento europeo, riconoscendo l'impegno e i successi della regione nel settore sportivo. Un riconoscimento che valorizza l'eccellenza e la crescita dello sport in Liguria.

L'assessore allo Sport della Regione, Simona Ferro, ha ritirato nella sala Alcide De Gasperi del Parlamento europeo la bandiera d'oro, che consacra la Liguria come Miglior Regione europea dello sport 2025. Il prestigioso riconoscimento, assegnato dall'associazione internazionale Aces, ha premiato. Genovatoday.it Assessore Ferro a Bruxelles per ritirare il premio “Miglior regione europea dello sport 2025” - L’assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro ha ritirato nella Sala Alcide De Gasperi del Parlamento Europeo la bandiera d’oro che consacra la Liguria come “ Miglior Regione Europea dello ... msn.com

Liguria a Bruxelles riceve bandiera d’oro quale “Miglior regione europea dello sport 2025” - L’assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro ha ritirato nella Sala Alcide De Gasperi del Parlamento Europeo la bandiera d’oro assegnata alla Liguria quale “Miglior Regione Europea dello ... msn.com

LA LIGURIA PREMIATA COME MIGLIOR REGIONE EUROPEA DELLO SPORT AL PARLAMENTO EUROPEO L’assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro ha ritirato nella Sala Alcide De Gasperi del Parlamento Europeo la bandiera d’oro che c - facebook.com facebook

Liguria premiata come miglior regione europea dello sport 2025 x.com

© Genovatoday.it - Miglior Regione europea dello sport, ritirato il premio

I Tre Gol Più Belli Nella Storia Degli Europei#calcio#sports#football#euro2024#perte

Video I Tre Gol Più Belli Nella Storia Degli Europei#calcio#sports#football#euro2024#perte Video I Tre Gol Più Belli Nella Storia Degli Europei#calcio#sports#football#euro2024#perte