Migliaia in corteo con la Cgil | Manovra del governo iniqua Servizi essenziali al collasso

Migliaia di manifestanti hanno partecipato a un corteo organizzato dalla Cgil, denunciando l’iniquità della manovra del governo e le conseguenze sui servizi essenziali. Salari, pensioni, scuola, sanità, casa e fisco sono stati al centro delle proteste, insieme al contrasto alle politiche di riarmo, evidenziando le preoccupazioni dei lavoratori e delle categorie coinvolte.

Salari, pensioni, scuola, casa, sanità, fisco e contrasto alle politiche di riarmo: sono questi i temi che lo sciopero di ieri, indetto da Cgil, ha voluto portare all’attenzione dell’opinione pubblica. Sono state migliaia le persone coinvolte nel corteo (10mila secondo le stime di Cgil) che ieri mattina è partito vicino al Policlinico di Modena, ha seguito la via Emilia, per poi arrivare in Largo Sant’Agostino alle ore 11, dove la manifestazione si è conclusa con i comizi finali. Un serpentone che non è passato inosservato con vari disagi alla circolazione e traffico in tilt. Nel modenese, si attesta un’adesione allo sciopero del 60%. Ilrestodelcarlino.it Sciopero CGIL, migliaia in corteo a Bologna - Scanditi slogan contro il riarmo e per chiedere l'aumento dei salari ... rainews.it

